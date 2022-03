Comune Agrigento, Gramaglia: “Non vi sono più scuse. Subito il Prg”

Il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, capogruppo di Forza Italia, interviene nel merito della perdurante “eterna incompiuta” del Comune di Agrigento, ovvero il Piano regolatore generale, la cui mancanza da tempo affligge e danneggia città e cittadini. Gramaglia premette che adesso non vi sono più giustificazioni del tipo: “occorre l’assessore, occorre il dirigente”, “perchè – sottolinea il consigliere – attualmente ricorrono tutte le condizioni affinchè si possa procedere da subito a dotare la città dello strumento urbanistico”. Pertanto Gramaglia, rivolgendosi all’Amministrazione comunale, afferma: “Chiedo che ha assunto la responsabilità di governare la città, di superare l’inerzia e prendere una decisione chiara e netta su come portare a termine il procedimento urbanistico, al fine di dotare definitivamente Agrigento di un Piano regolatore generale. Ci si assuma la responsabilità di sfruttare tale strumento per porre fine a problemi che Agrigento vive oramai da anni. La città non può più attendere. Si dia la possibilità a chi paga le tasse per terreni edificabili di potere costruire, anche per risollevare le sorti dell’economia locale, già in sofferenza per il particolare momento che si attraversa. Si prenda – conclude Gramaglia – una posizione definitiva sul Prg, per il bene della città e degli agrigentini. Subito. Non vi sono più scuse”.