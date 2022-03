Al teatro della Posta Vecchia in scena “Le Sedie”

Al teatro della Posta Vecchia arrivano Mario Sorbello, Maria Luisa Lombardo ed Egidio Pollicina in “Le Sedie”, farsa tragicomica di Eugene Ionesco. L’appuntamento è per sabato 5 marzo prossimo. Le Sedie di Ionesco è tra le opere scritte dal drammaturgo francese di origine rumena la più rappresentata.

Lo spettacolo richiama l’attenzione dello spettatore sul valore della vita nonostante la sua vacuità.

E’ “Nuovo Teatro”. Utilizzando la parodia e l’eccesso, il testo riesce a dare risalto con la risata e la tragedia dopo i valori e i disvalori dell’esistenza umana.

Gli oggetti (le sedie) vanno oltre al mero valore scenografico, diventando parola visiva. L’oggetto diventa elemento indicatore di un mondo possibile. In questo contesto particolare, i personaggi diventano un tutt’uno con gli oggetti di cui sopra, interagendo attivamente.

Così facendo, l’arte del teatro e in modo particolare la capacità dell’attore rendono il mondo reale e immaginario entrambi percepibili. Per info www.teatropostavecchia.it/calendario.asp