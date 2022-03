Ha imbrattato la Scala dei Turchi, favarese condotto in carcere

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno notificato, ad un pregiudicato del luogo, Domenico Quaranta, una misura di sicurezza personale della collocazione alla Casa Lavoro del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. L’ordinanza, emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Agrigento, nei confronti del favarese è per la spiccata pericolosità sociale, che lo ha reso protagonista in diversi episodi di danneggiamento.

I raid più recenti, e noti anche alle cronache nazionali e non solo, sono stati l’imbrattamento della Scala dei Turchi, e ancor prima quello di Punta Bianca. Andando dietro nel tempo come non dimenticare la distruzione dei vasi in ceramica sul viale Delle Dune a San Leone, e il deturpamento della Casa Natale di Luigi Pirandello in contrada Caos. Tutti episodi che testimoniano l’abitualità del favarese nel compiere reati.