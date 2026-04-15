Capo d’Orlando cede all’overtime: Agrigento passa 83-79 al termine di una battaglia

Agrigento espugna il PalaFantozzi dopo un supplementare, al termine di una gara intensa, nervosa e ricca di colpi di scena. Il punteggio finale di 79-83 premia una Fortitudo capace di rimontare ventuno minuti di svantaggio e di imporsi con maggiore lucidità nei momenti decisivi.

Primo quarto: Capo parte forte (24-19)

L’Orlandina approccia meglio il match, imponendo ritmo e aggressività soprattutto nella metà campo offensiva. Capo d’Orlando tocca il massimo vantaggio sul +8, trascinata da un ottimo Pollone, che firma il break decisivo del finale di periodo con 5 punti consecutivi. Agrigento fatica a contenere l’energia dei padroni di casa e resta aggrappata al punteggio grazie a Zampogna, che limita i danni. Alla prima sirena è 24-19.

Secondo quarto: nervosismo e rientro ospite (15-17)

Nel secondo periodo emerge Rapetti, che sale in doppia cifra realizzativa e porta Capo sul 28-21 dopo 12 minuti. La gara sembra nelle mani dei paladini, a causa di alcuni svarioni difensivi e un improvviso calo di lucidità che inducono coach Cagnardi a ricorrere più volte al timeout. Agrigento ne esce bene, Capo si innervosisce, commette falli gratuiti e perde palloni sanguinosi.

Agrigento ne approfitta: Querci e Grani scavano il solco della rimonta, firmando un parziale di 0-6 che costringe Bolignano al timeout sul 35-29. Gli ospiti rientrano fino al -3, prima di un finale acceso e spettacolare impreziosito dalle giocate di Conti. All’intervallo lungo è 39-36 Capo.

Statistiche del primo tempo: Capo fatica dall’arco (3/13, 23%), Agrigento risponde con 2/7. Grani guida gli ospiti con 9 punti e 4 rimbalzi, Rapetti replica con 10 punti e 5 rimbalzi.

Terzo quarto: la svolta agrigentina (17-23)

Il terzo periodo si apre con il duello tra Jasaitis e Conti, e con una tripla pesante di Bertetti. Capo alza il muro in difesa e prova la fuga, raggiungendo nuovamente la doppia cifra di vantaggio. Ma stavolta Agrigento non crolla.

La scossa arriva da Zampogna, autore di una clamorosa tripla con fallo per il gioco da quattro punti, seguita da un’altra bomba che riporta i suoi a contatto. Quercidall’angolo firma il -3, poi il ribaltone: transizione, difesa aggressiva e sorpasso con la tripla dello stesso Querci su assist del capitano, dopo 21 minuti di vantaggio orlandino.

Agrigento chiude il quarto avanti grazie a un parziale di 0-8, con un contributo corale (quattro giocatori in doppia cifra) che certifica una prova di squadra, ben oltre Conti e Zampogna.

Quarto quarto: equilibrio e brividi (16-16)

Il finale è un susseguirsi di emozioni. Conti parte forte, Capo risponde con orgoglio. Una stoppata spettacolare di Pollone su Conti accende il pubblico, poi Bertetti firma il sorpasso con una tripla. Grani risponde di forza, Jasaitisinfiamma il palazzetto per il +1 Capo, ma Zampognainventa una magia in reverse.

A due minuti dalla fine Pollone segna la tripla del 71-70, timeout Agrigento. Il finale è incandescente: errori, liberi pesanti e rimbalzi decisivi. Querci dalla lunetta fa +3, Pollone risponde, poi sul libero sbagliato arriva Antonietti, liberi e 75-75. Agrigento costruisce l’ultimo tiro, Conti sbaglia: si va all’overtime.

Supplementare: più fredda Agrigento

Nei cinque minuti extra prevale la lucidità ospite. Conti segna in post basso, Zampogna sceglie con intelligenza i liberi per il +4. Grani esce per falli, Antonietti pareggia, ma nel finale Chiarastella è decisivo sotto canestro e ai liberi. L’ultimo possesso di Capo svanisce, Conti dalla lunetta chiude definitivamente i conti: 79-83.

Protagonisti

Prestazione maiuscola per Conti, Querci e Zampogna, con quest’ultimo anche dominante a rimbalzo (7) con 23 di valutazione. Agrigento porta a casa una vittoria di carattere, Capo d’Orlando esce tra gli applausi, ma con il rammarico di aver avuto la partita a lungo in mano e fischi sul mattatore agrigentino Conti che provoca il pubblico a fine partita e fa infuriare i tifosi di casa..

Onore al merito a Pollone, autore di una doppia doppia con 27 di valutazione (16 pti e 10 rimbalzi)

Tabellino

Infodrive Capo d’Orlando – Moncada Energy Agrigento 79-83 (24-19, 15-17, 17-23, 19-16, 4-8)

Infodrive Capo d’Orlando: Matteo Pollone 16 (3/5, 2/4), Gianmarco Bertetti 15 (1/5, 4/12), Jacopo Rapetti 12 (3/5, 0/1), Simas Jasaitis 11 (2/3, 2/5), Luca Antonietti 8 (2/3, 0/1), Franco Gaetano 8 (3/4, 0/0), Marco Contento 4 (2/5, 0/5), Matteo Palermo 3 (0/1, 1/2), Vittorio Moltrasio 2 (1/4, 0/1), Ugo Simon 0 (0/0, 0/1), Luca Carrabotta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 – Rimbalzi: 44 14 + 30 (Matteo Pollone 10) – Assist: 16 (Gianmarco Bertetti 5)

Moncada Energy Agrigento: Alberto Conti 21 (6/11, 1/6), Alfonso Zampogna 17 (1/3, 3/8), Lorenzo Querci 17 (3/4, 3/6), Federico Grani 12 (5/10, 0/0), Bryce Douvier 8 (3/11, 0/1), Albano Chiarastella 4 (1/2, 0/2), Matteo Cagliani 4 (0/0, 1/2), Kenneth Viglianisi 0 (0/0, 0/0), Giulio Martini 0 (0/1, 0/0), Raimundo Orrego 0 (0/0, 0/0), Andrea Ambrogio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 25 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Alfonso Zampogna, Federico Grani 7) – Assist: 12 (Alfonso Zampogna 4)

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