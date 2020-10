Comunali, il risultato definitivo tarda ad arrivare. Ballottaggio o annullamento delle consultazioni?

A 5 giorni dalla chiusura dei seggi manca ancora il risultato definitivo. Non viene fatta chiarezza su una vicenda che da adito a molti, troppi dubbi.

Un silenzio assordante su una questione che potrebbe di fatto far addirittura slittare il voto del ballottaggio o, nella peggiore delle ipotesi, far annullare la consultazione.

Solo una delle 4 sezioni mancanti è stata chiusa e caricata sul sito istituzionale dell’Ente Municipio. Fino a ieri mancavano ancora 3 sezioni su 55. Sono in ballo circa 2500 preferenze, numero che potrebbe di fatto cambiare la geografia degli eletti e addirittura stravolgere la percentuale a favore dei candidati sindaci.

La vicenda tiene in bilico anche la questione legata agli eventuali apparentamenti i quali andrebbero fatti entro tre giorni dalla proclamazione e che in teoria si sarebbero dovuti ufficializzare in queste ore. Dopo l’intervento della commissione elettorale, quindi, sono stati convalidati i voti dello scrutinio della sezione numero 52, per le amministrative di Agrigento. Adesso all’appello mancano tre sezioni: la numero 13, la 32 e la 34. Scrutinate il 93 per cento delle schede. Franco Micciche’: 36,68% (10.920 voti); Lillo Firetto 27,98% (8.328); Marco Zambuto 17,27% (5.140); Daniela Catalano 9,98% (2.972); Marcella Carlisi 4,63% (1.377); Angela Galvano 3,46% (1.030).

Il candidato Sindaco Franco Miccichè non è intenzionato a chiudere accordi di apparentamento. Secondo indiscrezioni pare che anche il sindaco uscente Calogero Firetto sia su questa linea. Tutto è comunque in bilico, senza la proclamazione ufficiale non si possono fare calcoli di opportunità.