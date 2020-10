Coronavirus in Sicilia, altri 233 nuovi casi (12 nell’Agrigentino)

Registrati altri 233 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.151 tamponi effettuati. E ci sono altre quattro vittime. Lo rivela il bollettino del Ministro della Salute (dati aggiornati alle ore 15 di oggi, venerdì 9 ottobre).

Sono così distribuiti nelle varie province siciliane: 85 a Palermo, 77 a Catania, 22 a Messina, 15 a Ragusa, 12 ad Agrigento, 11 a Siracusa, 7 a Trapani, 4 a Caltanissetta.

Degli attuali positivi, che sono 3.001, di questi 411 ricoverati in ospedale con sintomi, 35 in terapia intensiva, 3.490 delle quali in isolamento domiciliare. I casi di Covid nell’Isola dall’inizio dell’epidemia sono in tutto 8.712. Il totale dei decessi sale a 333.