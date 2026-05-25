Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo, Filippo Serio, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, ha assolto i 4 agrigentini coinvolti in un’inchiesta su un traffico di sostanze stupefacenti sull’asse Agrigento-Palermo ma anche con diverse cessioni effettuate a Lampedusa e in altre zone della Sicilia. Si tratta di Pietro Capraro, 40 anni, ritenuto il boss della cosca mafiosa di Villaseta, Emanuele Greco, 26 anni, Giuseppe Greco, di 58 anni, e Guido Vasile, 66 anni, tutti di Agrigento.

Le richieste del pubblico ministero della Dda di Palermo, Claudio Camilleri erano state 7 anni di reclusone nei confronti di Pietro Capraro; 4 anni e 8 mesi per Emanuele Greco; 2 anni e 4 mesi per Giuseppe Greco; e assoluzione per Guido Vasile. Tutti gli altri imputati sono palermitani. L’accusa per gli agrigentini era quella di avere trasportato cocaina sull’asse Agrigento e Palermo. L’inchiesta è partita nel 2022 ed è durata poco meno di un anno.

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