“Esserci sempre”. La Polizia di Stato ogni giorno è impegnata tra le tante attività alla tutela dei più giovani. In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi del 25 maggio, per l’edizione 2026, la Polizia di Stato ha aderito al progetto europeo “Home Should Be Safe” della Fondazione Amber Alert Eu per aiutare adulti, genitori e insegnanti a intercettare tempestivamente i segnali di disagio nei minori.

Sostenendo inoltre la rete globale del Global Missing Children’s Network (Gmcn), per ribadire l’importanza vitale di denunciare subito ogni caso di scomparsa. Nella giornata del 25 maggio la Questura di Agrigento ha allestito un punto informativo presso il Centro commerciale Città dei Templi di Villaseta, per fornire indicazioni utili alla cittadinanza e distribuire materiale informativo. “La tutela dei più piccoli è una priorità assoluta che richiede l’impegno di tutti”, ripetono dalla Questura agrigentina.

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