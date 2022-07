Completato l’intervento di riqualificazione del portale del Municipio di San Biagio Platani. Opera voluta dalla Commissione Straordinaria del comune di San Biagio Platani, progettata e realizzata dall’artista Carmelo Navarra per mettere in risalto la Manifestazione degli Archi di Pasqua.

Un’arco a sesto ribassato, con lo stemma del Comune alla sommità, realizzato in pietra lavica Maiolicata che attraverso una decorazione pittorica iperrealista, riprende in toto tutte le forme decorative degli Archi di Pasqua. L’opera mette in risalto le tecniche e le pratiche della creatività del popolo sambiagese, beni materiali e immateriali del Paese degli Archi di Pasqua: gli intrecci con le canne, la tessitura della canna spaccata, il mosaico di legumi, i manufatti in pane. Opera che alla storia racconta la nostra storia, la nostra identità e la bellezza della creatività e dell’arte popolare.