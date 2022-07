Covid in provincia di Agrigento: 3 morti e 842 nuovi positivi

Altre 3 nuove vittime per Covid ad Agrigento ( un ottantenne morto in ospedale), Caltabellotta e Ribera, e registrati ben 842 nuovi casi positivi, a fronte di 2.332 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 123.745 (1 marzo 2020 – 20 luglio 2022). In totale i guariti sono 114.404. Gli attuali positivi sono 8.763, di cui 8.712 in isolamento domiciliare, e 51 ricoverati in ospedale. Sono 3 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 24 al presidio ospedaliero riberese, 21 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 577 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 488.824 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 20 luglio 2022 sono 1.143.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 20 luglio: Agrigento 17.001 (1.143 attuali contagiati, 15.796 guariti e 62 deceduti); Alessandria della Rocca 601 (43 attuali contagiati, 556 guariti e 2 deceduti); Aragona 2.405 (214 attuali contagiati, 2.183 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.021 (65 attuali contagiati, 955 guariti e 1 deceduto); Burgio 621 (39 attuali contagiati, 579 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 362 (19 attuali contagiati, 340 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 782 (60 attuali contagiati, 715 guariti, e 7 deceduti); Camastra 600 (24 attuali contagiati, 570 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.758 (95 attuali contagiati, 1.660 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.089 (150 attuali contagiati, 2.919 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 11.681 (725 attuali contagiati, 10.897 guariti e 59 deceduti); Casteltermini 2.267 (142 attuali contagiati, 2.116 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 924 (45 attuali contagiati, 873 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 914 (55 attuali contagiati, 855 guariti e 4 deceduti); Cianciana 959 (82 attuali contagiati, 871 guariti e 6 deceduti); Comitini 259 (6 attuali contagiati, e 253 guariti); Favara 11.727 (761 attuali contagiati, 10.932 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.403 (108 attuali contagiati, 1.290 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 335 (22 attuali contagiati, 312 guariti e 1 deceduto); Licata 9.195 (868 attuali contagiati, 8.285 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 445 (30 attuali contagiati, 414 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.384 (390 attuali contagiati, 2.978 guariti e 16 deceduti); Montallegro 735 (51 attuali contagiati, 676 guariti e 8 deceduti); Montevago 660 (41 attuali contagiati, 617 guariti e 2 deceduti); Naro 1.925 (137 attuali contagiati, 1.774 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.453 (388 attuali contagiati, 6.027 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.792 (303 attuali contagiati, 4.472 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.222 (183 attuali contagiati, 2.031 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.742 (276 attuali contagiati, 3.447 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.876 (161 attuali contagiati, 2.701 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.429 (76 attuali contagiati, 1.348 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.337 (329 attuali contagiati, 4.974 guariti e 34 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.022 (68 attuali contagiati, 926 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 921 (65 attuali contagiati, 846 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.125 (167 attuali contagiati, 1.952 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 419 (35 attuali contagiati, 383 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 627 (49 attuali contagiati, 576 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.612 (100 attuali contagiati,1.501 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.034 (70 attuali contagiati, 961 guariti e 3 deceduti); Sciacca 11.597 (1.077 attuali contagiati, 10.469 guariti e 51 deceduti); Siculiana 1.579 (71 attuali contagiati, 1.501 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 355 (31 attuali contagiati, 323 guariti e 1 deceduto).

Sono 3 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.