La composizione delle sei commissioni consiliari, approvata nella seduta del Consiglio comunale di Agrigento del 24 settembre, apre un nuovo confronto politico tra i gruppi presenti in Aula Sollano.

A intervenire sono i consiglieri comunali del Movimento per l’Autonomia, Alonge, Settembrino, Vaccarello e Vullo, che contestano il metodo seguito per arrivare alla composizione degli organismi consiliari e chiedono un chiarimento a Controcorrente e all’onorevole Ismaele La Vardera.

Secondo i consiglieri dell’Mpa, sulla composizione delle commissioni si sarebbe delineata un’intesa che ha visto convergere Controcorrente, Pd e Avs con Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana e Lega. Un quadro che, nella lettura dell’Mpa, sarebbe distante dalle posizioni espresse da Controcorrente durante la campagna elettorale.

«A quattro mesi dall’insediamento – sostengono Alonge, Settembrino, Vaccarello e Vullo – chiediamo quindi a Controcorrente di spiegare ai cittadini come si concilino quelle dichiarazioni con le intese di oggi». I consiglieri chiedono inoltre se La Vardera fosse a conoscenza delle scelte compiute ad Agrigento, se le condivida e se le consideri coerenti con il progetto presentato agli elettori.

Il nodo del metodo

Nel comunicato, l’Mpa concentra parte delle proprie critiche anche sulle modalità attraverso le quali si è arrivati alla definizione delle commissioni.

Per i consiglieri autonomisti, le commissioni non dovrebbero essere considerate soltanto come una distribuzione di incarichi, ma come gli organismi nei quali vengono esaminati gli atti, approfondite le problematiche della città e preparate le decisioni del Consiglio comunale.

La contestazione riguarda quindi anche il percorso delle trattative. Secondo l’Mpa, sarebbero state privilegiate interlocuzioni al di fuori delle sedi ufficiali di confronto, a partire dalle convocazioni dei capigruppo. Una modalità che, secondo la loro ricostruzione, avrebbe dato maggiore peso agli equilibri politici rispetto alla valutazione delle competenze dei consiglieri designati.

La richiesta di chiarimenti a La Vardera e al sindaco Sodano

Nella parte conclusiva del documento, i consiglieri dell’Mpa chiedono un chiarimento pubblico all’onorevole Ismaele La Vardera e al sindaco Sodano.

Il riferimento è alla distanza che, secondo i firmatari della nota, emergerebbe tra gli impegni e le posizioni espresse durante la campagna elettorale e le scelte maturate successivamente in Consiglio comunale.

L’Mpa richiama inoltre alcune delle vicende già oggetto di confronto politico in questi mesi, citando il caso Crosta, la questione dell’acqua a Maddalusa e le posizioni dell’amministrazione sui problemi della città. Per i consiglieri, la composizione delle commissioni rappresenterebbe quindi un ulteriore elemento di discussione sul percorso politico intrapreso dall’amministrazione e dalle forze che la sostengono.

La richiesta rivolta a La Vardera è quella di chiarire il rapporto tra le scelte compiute dal movimento ad Agrigento e il progetto politico presentato agli elettori. Una questione che, nelle intenzioni dell’Mpa, dovrebbe essere affrontata attraverso un confronto pubblico sul merito delle decisioni assunte.

Fattori: attenzione anche alle modalità del confronto

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale Marcello Fattori, eletto nella lista Forza Azzurri, che ha espresso perplessità soprattutto sul percorso seguito per arrivare alla composizione delle commissioni.

La sua posizione si concentra quindi non soltanto sull’esito della votazione, ma sulle modalità del confronto che hanno preceduto la decisione. Fattori ha richiamato la necessità di recuperare il dialogo tra i gruppi consiliari e di mantenere aperto un percorso di collaborazione istituzionale.

Un’impostazione che, nelle sue dichiarazioni, parte dalla convinzione che il confronto debba coinvolgere anche posizioni differenti, con l’obiettivo di riportare al centro dell’attività del Consiglio comunale le esigenze della città.

Il dibattito sulla composizione delle commissioni si inserisce così in un quadro politico più ampio, nel quale emergono posizioni diverse sia sugli equilibri tra i gruppi sia sulle modalità con cui dovrà proseguire il lavoro consiliare nei prossimi mesi.

La replica di Controcorrente: «Nessun accordo con il centrodestra» – Commissioni consiliari, Controcorrente alza il muro: “Nessun accordo con il centrodestra”

Alle critiche dell’Mpa replicano i consiglieri di Controcorrente Elvira Mangione e Alessandro Svettini, che escludono qualsiasi accordo politico con il centrodestra.

«Far parte delle commissioni è un diritto e non una concessione – affermano –. La rappresentanza delle minoranze negli organismi consiliari è fondamentale per l’attività amministrativa e definire tutto questo un accordo politico è una strumentalizzazione priva di fondamento».

Mangione e Svettini rivendicano la disponibilità a confrontarsi anche con forze politiche diverse quando «ci saranno proposte di buon senso nell’interesse della città», ma ribadiscono la collocazione politica del movimento: «Il centrodestra ha perso le elezioni, resta all’opposizione e non esiste alcun accordo politico».

La replica si chiude con un riferimento diretto alle divisioni interne al centrodestra: «I consiglieri che hanno firmato la nota facciano pace con i loro colleghi, piuttosto che usare Controcorrente per farsi la guerra tra loro». Leggi anche: Consiglio comunale, ecco le sei commissioni: adesso la partita delle presidenze – Foto Archivio –

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