Commerciante truffato, spariti 16 mila euro dal suo conto

Senza sincerarsi con il fornitore, dopo avere ricevuto un messaggio con un nuovo Iban, ha creduto che l’azienda avesse cambiato conto corrente, e di conseguenza il codice delle coordinate bancarie, ed ha fatto il bonifico, di ben 16 mila euro. Un Iban che però, non era quello dell’azienda, a cui doveva pagare la merce consegnategli. Un commerciante di Agrigento, sessantottenne, non ha potuto far altro che rivolgersi alla polizia, per denunciare quanto gli era accaduto, ed ha formalizzato una denuncia per truffa, a carico di ignoti.

E adesso spetterà agli investigatori provare, laddove possibile, ad identificare l’autore o gli autori, che hanno raggirato l’agrigentino, e che dal suo conto corrente gli hanno fatto, appunto, sparire ben sedici mila euro. Il commerciante ha ricevuto la merce comprata e la relativa fattura, da saldare con bonifico. Qualcuno ha inviato l’Iban differente rispetto a quello dell’azienda, e usato in precedenza. Sbagliando, l’agrigentino ha fatto il bonifico, di ben 16 mila euro appunto.

Alcuni giorni dopo, il commerciante ha ricevuto però la telefonata del suo fornitore, che gli chiedeva del ritardo nel pagamento concordato. Da lì a poco la scoperta del falso Iban.