Commerciante ferito a colpi di pistola

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all’indirizzo di un commerciante settantenne del posto. L’uomo è rimasto ferito ad un braccio, e in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.

Non versa in gravi condizioni. Il fatto è accaduto in serata in via Grangela, a pochi passi dal Comune di Licata. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia, e gli agenti del locale Commissariato di polizia.

Sono state avviate le indagini per ricostruire l’accaduto. Una persona è stata fermata e portata in caserma.