Due donne rubano collanina ad anziano

Un pensionato 87enne sarebbe stato vittima di una truffa in piazza Saverio Friscia, a Sciacca. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’anziano si trovava, come quasi tutti i giorni, a giocare a carte nei pressi del chiosco di fronte la villa comunale.

Ad un certo punto sarebbe stato avvicinato da due donne, verosimilmente, di nazionalità rumena che si sono presentate come come sorelle. Con destrezza le due donne gli avrebbero portato via una collanina, con crocifisso che portava al collo.

L’uomo ha presentato denuncia ai carabinieri.