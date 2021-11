Commemorazione defunti: in piedi per ricordare chi non c’è più

Oggi 2 novembre, giorno che la Chiesa dedica alla Commemorazione di tutti i fedeli defunti, l’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, ha celebrato una Santa Messa davanti al monumento ai caduti, all’interno del cimitero “Bonamorone”.

Un momento di preghiera e di riflessione per ricordare chi non c’e’ più, come avviene ogni anno, alla presenza delle massime autorità cittadine, religiose, civili e militari.

I rappresentanti delle massine istituzioni cittadini e provinciali sono rimasti in piedi tutto il tempo della funzione.