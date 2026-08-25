Un altro importante risultato si aggiunge al percorso di crescita e riqualificazione avviato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Luigi Nigrelli. Il Comune di Comitini ha ottenuto il finanziamento per la riqualificazione e la messa in sicurezza della palestra scolastica annessa alla scuola di via Apollo XI. Un risultato che testimonia concretamente – si legge in una nota – la capacità dell’Amministrazione Nigrelli di programmare, progettare e soprattutto intercettare risorse esterne, trasformandole in investimenti concreti per il territorio. L’intervento prevede l’adeguamento sismico delle strutture esistenti; il completo rifacimento degli impianti elettrico, idrico-sanitario e di riscaldamento; la ristrutturazione dei servizi igienici e degli spogliatoi; l’abbattimento delle barriere architettoniche, con la realizzazione di una rampa di accesso e di un servizio igienico dedicato alle persone con disabilità; il rifacimento delle pavimentazioni interne ed esterne.

«Questo finanziamento è motivo di grande orgoglio e soddisfazione – dichiara il sindaco Luigi Nigrelli – perché è il risultato di un lavoro costante portato avanti dalla mia Amministrazione con serietà, determinazione e una visione precisa del futuro di Comitini. Abbiamo scelto di lavorare per obiettivi concreti, cercando ogni opportunità di finanziamento e mettendo in campo progettualità capaci di trasformare le esigenze della comunità in opere reali». Il sindaco ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento agli uffici comunali che hanno lavorato alla candidatura e, in particolare, al tecnico comunale ing. Giovanni Gentiluomo. “La riqualificazione della palestra di via Apollo XI – dice Nigrelli – consentirà di restituire alla comunità una struttura moderna, sicura, accessibile e funzionale, destinata alla scuola, ai giovani e a tutta la cittadinanza”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp