AGRIGENTO – Guadagni Spa guarda al mercato automotive cinese e amplia la propria offerta con una nuova partnership con EMC e Foton Motor. Una scelta che si inserisce nel percorso di crescita dell’azienda agrigentina, che proprio quest’anno celebra 70 anni di attività, e punta a intercettare le nuove tendenze di un settore automobilistico sempre più competitivo e in rapida trasformazione.

L’ingresso dei costruttori asiatici, e in particolare dei marchi cinesi, sta infatti modificando gli equilibri del mercato europeo e italiano, con nuovi modelli, tecnologie e politiche di prezzo particolarmente competitive. Uno scenario al quale Guadagni Spa ha deciso di rispondere allargando il proprio paniere di prodotti, senza abbandonare la storica collaborazione con i marchi della galassia Stellantis.

«Il nostro percorso di crescita prosegue ed è sempre più focalizzato sui nostri clienti e sul nostro mercato, cercando di coglierne l’orientamento», spiega l’azienda. L’obiettivo è individuare partnership con realtà solide, capaci di garantire continuità, qualità e affidabilità e, allo stesso tempo, sostenere investimenti imprenditoriali di lungo periodo.

Una strategia già avviata nel corso del 2025 con Leapmotor, marchio cinese entrato nell’orbita commerciale di Stellantis. Una collaborazione che, sottolinea Guadagni, ha ottenuto un importante riscontro da parte della clientela.

Adesso arriva un ulteriore passo con EMC e Foton Motor, la cui distribuzione in Italia è affidata a Eurasia Motor Company, società specializzata nella selezione e importazione di modelli realizzati dai principali costruttori automobilistici cinesi. Nel suo portafoglio figurano marchi come BAIC, Foton Motor, BAW, KAIYI, LIVAN e CHERY.

Particolarmente articolata la proposta EMC, con sei modelli e motorizzazioni benzina, benzina/GPL, diesel ed elettriche, abbinate a cambi manuali e automatici. La gamma comprende i city Suv EMC Quattro ed EMC Sei, il Suv EMC Sette, l’elettrica EMC YUDO, il monovolume EMC Nove e il fuoristrada EMC 212. I prezzi partono dai 15.800 euro IVA inclusa della EMC Quattro.

Sul fronte dei veicoli da lavoro e dei pick-up arriva invece Foton Motor. Due i modelli proposti. Il Tunland G7 2.0 TDI Diesel è disponibile con cabina doppia o singola, trazione 4×4 e cambio manuale a sei rapporti oppure automatico a otto rapporti. Un mezzo progettato soprattutto per chi cerca capacità di carico, traino e robustezza, con un prezzo di partenza di 23.500 euro oltre IVA.

A completare la gamma c’è il Tunland V9, equipaggiato con motore 2.0 Diesel mild hybrid da 160 Cv, cambio automatico ZF a otto rapporti e trazione 4×4 inseribile. Il pick-up dispone di cabina doppia a cinque porte e viene proposto a partire da 37.500 euro oltre IVA.

La nuova partnership è stata mostrata anche in occasione del Gattopardo Wine, dove Guadagni Spa, tra i partner dell’evento, ha esposto alcuni dei veicoli della propria gamma. Una vetrina che ha accompagnato simbolicamente anche la celebrazione dei 70 anni dell’azienda, fondata nel 1956, e l’apertura di una nuova fase della sua storia: radici consolidate sul territorio e uno sguardo rivolto alle trasformazioni del mercato automobilistico internazionale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp