Ha fermato un gruppo di minorenni chiedendo una sigaretta ma al loro rifiuto ha ben pensato di spogliarsi nudo mostrando le parti intime. È accaduto a Sciacca dove un trentasettenne tunisino, regolarmente residente in città, è stato denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica.

Deve rispondere di atti osceni in luogo pubblico. A chiamare il 112 sono stati proprio i ragazzi che, dopo aver assistito increduli alla scena, si sono rivolti alla polizia. Gli agenti del Commissariato cittadino hanno rintracciato e identificato l’uomo per poi denunciarlo.

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