Trovato in possesso di un coltello. Un cinquantenne di Palma di Montechiaro è stato denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per i reati di porto di armi o oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico ufficiale.

L’uomo, nel tardo pomeriggio di sabato, si sarebbe reso protagonista di molestie nei confronti di alcuni clienti di una gioielleria del viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè.

Sul posto, dopo aver ricevuto la segnalazione, sono arrivati i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno bloccato e identificato l’uomo. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire nella disponibilità del cinquantenne anche un coltello.

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