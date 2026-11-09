I minori che assistono alla violenza domestica e il loro diritto fondamentale a crescere al sicuro e senza paura. Sono questi i temi al centro del convegno “Viaggio nello spazio protetto – Bambini invisibili nel conflitto degli adulti”, in programma giovedì 12 novembre 2026, dalle ore 15:30 alle 18:30, presso l’aula F (secondo piano) del Palazzo di Giustizia di Sciacca.

L’evento, gratuito e accreditato per la formazione degli avvocati, nasce dall’esperienza sul campo dell’équipe dell’Area Violenza di Genere della Cooperativa Sociale Quadrifoglio. L’obiettivo è analizzare il delicato equilibrio tra il diritto alla bigenitorialità e la necessità di proteggere i figli quando uno dei genitori è autore di violenze, approfondendo il ruolo chiave di Spazi Neutri, Consultori e Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV).

Tra gli spunti di riflessione vi saranno anche le storie di violenza assistita raccolte nel libro “Pianeti nascosti: un viaggio nello spazio protetto”.

Il programma, moderato dal giornalista Giuseppe Pantano, prevede i saluti istituzionali di Bruno Fasciana (presidente Tribunale Sciacca), Maria Teresa Maligno (procuratrice della Repubblica), Carmela Bacino (presidente Ordine Avvocati) e Leonarda Armato Barone (presidente Cooperativa Quadrifoglio).

Dopo l’introduzione dell’assistente sociale Marisa Gagliano, seguiranno gli interventi specialistici di Carlotta Buzzi (sostituta procuratrice), Valentina Palminteri (psicologa Asp Agrigento), Lidia Lo Presti (avvocata e curatrice speciale del minore), Amalia Leone (psicoterapeuta CUAV Palermo), Iole Melidone (responsabile Spazio Neutro Palermo) e Valentina Stabile (giudice del Tribunale di Sciacca)

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