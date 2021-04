Cimitero Piano Gatta: “Più che campo Santo sembra un campo profughi”

Il campo Santo è già un posto triste dove piangere i cari defunti , se poi è un luogo in preda al degrado , triste e demoralizzante lo diventa ancora di più. “Il cimitero di Piano Gatta più che campo santo, somiglia ad un campo profughi abbandonato”. Inizia così la mail di un agrigentino arrivata al nostro giornale. “Le piante decorative piantumate nelle aiuole, sono coperte dalle erbacce che crescono anche ai bordi di tombe e strutture cimiteriali. Per non parlare delle strutture ammolarate e puntellate da moltissimo tempo – continua la mail-in attesa di chissà chi. Manca la giusta manutenzione per rendere la dovuta dignità al luogo, ma bisogna farselo dire dalla stampa o è corretto che sia una prassi normale?” Non grandi progetti ma i cittadini chiedono semplicemente l’ordinario.