Coldiretti. Una Pasqua di solidarietà per 100 famiglie agrigentine

Coldiretti ha voluto dare un segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche, con obiettivo che questa esperienza diventi un impegno strutturale che aggiunge valore etico alla spesa quotidiana. Coldiretti aiuterà per Pasqua 100 famiglie della provincia di Agrigento: ognuna riceverà un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino. Alla città di Agrigento sono stati consegnati 20 pacchi alcuni dei quali sono stai distribuiti in collaborazione con l’ufficio diocesano Migrantes e Volontariato Vincenziano, altri dal Comune di Agrigento e da FederConsumatori che tramite le loro Associazioni di volontariato li hanno consegnati a famiglie bisognose. ” Un’operazione che – afferma Coldiretti – vuole essere un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid. Ma anche evidenziare le grandi eccellenze del Paese che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in Italia e all’estero e rappresentano un risorsa determinante da cui ripartire.” Fra i nuovi poveri ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che sono state fermate dalla limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi per Covid. Sono circa ventimila le famiglie povere in Italia che per la settimana di Pasqua e Pasquetta potranno mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy