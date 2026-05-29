Ballottaggio Agrigento, chi è Umberto Rumolo: l’esperto scelto da Sodano per la programmazione e i fondi europei

Tra gli assessori designati da Michele Sodano in vista del ballottaggio figura anche Umberto Rumolo, professionista con una lunga esperienza nel settore della progettazione e della programmazione dei finanziamenti pubblici.

Dottore in Economia, Rumolo è considerato uno dei maggiori esperti siciliani nel campo dei fondi europei, nazionali e regionali, un settore diventato strategico per gli enti locali chiamati a reperire risorse per realizzare opere pubbliche, servizi e interventi di sviluppo del territorio.

La sua eventuale presenza nella futura giunta comunale rappresenta una scelta che guarda soprattutto alla capacità di attrarre finanziamenti esterni. Oggi gran parte degli investimenti destinati ai Comuni passa infatti attraverso bandi europei, programmi ministeriali e misure regionali che richiedono competenze tecniche sempre più specialistiche.

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la capacità progettuale del Comune di Agrigento, consentendo all’ente di partecipare con maggiore efficacia alle opportunità di finanziamento disponibili e di intercettare risorse economiche da destinare alla riqualificazione urbana, ai servizi pubblici, all’innovazione, alla cultura, all’ambiente e alle infrastrutture.

La scelta di Sodano punta dunque ad affiancare alla componente politica una figura tecnica con competenze specifiche nella programmazione e nella gestione delle risorse comunitarie, nella convinzione che una parte importante dello sviluppo della città passi dalla capacità di presentare progetti competitivi e reperire finanziamenti al di fuori delle sole risorse del bilancio comunale.

In una fase storica caratterizzata dall’arrivo di ingenti fondi europei e nazionali, la progettazione rappresenta infatti uno degli strumenti più importanti per sostenere investimenti e trasformazioni senza gravare ulteriormente sulle casse dell’ente.

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