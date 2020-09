Ancora un incidente stradale in via Crescente, ferito centauro

Un 33enne di Agrigento è rimasto ferito in un incidente stradale, che si è verificato in via Luca Crescente, all’altezza del bivio da Porto Empedocle verso San Leone, già teatro di uno tragico scontro l’agosto scorso.

Il giovane viaggiava alla guida di un motociclo Piaggio, che per cause da accertare, ha impattato contro un’auto, modello Citroen C1, condotta da una ragazza agrigentina di 21 anni.

Dopo l’urto il centauro è rovinato sul selciato. E’ stato soccorso e trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non versa in gravi condizioni. Sul posto del sinistro gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale di Agrigento, che hanno eseguito i rilievi.