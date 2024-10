Daniele Quilici, coach della Fortitudo Moncada, ospite ieri lunedì 21 ottobre, della trasmissione sportiva “Sport live” condotta da Marilena Patti sul canale youtube di AgrigentoOggi, condivide la sua analisi sull’attuale campionato di Serie B, un torneo caratterizzato da un equilibrio straordinario e da ritmi serrati. Con ben 13 partite da giocare in soli due mesi, ogni match rappresenta una vera e propria battaglia, e i risultati non sono affatto scontati. Recentemente, la squadra ha affrontato il San Vedemiano in una partita molto combattuta in cui ha perso per soli 7 punti. «Ci sono stati momenti in cui abbiamo creduto di poter vincere», racconta Quilici, «ma purtroppo non eravamo pronti.». Nonostante la delusione, Quilici sottolinea l’importanza del giusto atteggiamento in allenamento. «I ragazzi stanno dimostrando di avere la giusta mentalità», afferma, «ma è fondamentale che il roster impari a conoscersi meglio. Solo così potremo affrontare al meglio le sfide future». Un aspetto cruciale del gioco di squadra è la flessibilità. Quilici fa riferimento ai cambi di ruolo che i suoi giocatori sono chiamati a gestire: «Tutti devono essere protagonisti. In un campionato così competitivo, la versatilità è essenziale. Ogni giocatore deve essere pronto a dare il massimo, indipendentemente dal ruolo».

La stagione è ancora lunga, e le sfide da affrontare sono molte. Con un mix di dedizione e spirito di squadra, la Fortitudo Moncada è determinata a sfruttare al meglio ogni opportunità. I tifosi possono aspettarsi un percorso emozionante e ricco di sorprese. In conclusione, Quilici invita tutti a mantenere la calma e a supportare la squadra: «Ci sono ancora molte partite da giocare. Il pubblico del PalaMoncada mi piace. È fatto di famiglie e soprattutto ti permette di lavorare con serenità. Sicuramente anche grazie al loro apporto potremo superare qualsiasi ostacolo».

