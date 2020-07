Come scegliere la miglior lavatrice: ecco i consigli utili da seguire

Può capitare che, dopo tanti anni, la propria lavatrice possa non funzionare più, oppure che, in seguito ad un trasloco, emerga la necessità di comprare un nuovo modello, anche per esigenze di spazio. Ebbene, in entrambi i casi, serve valutare a fondo i criteri più importanti da tenere in considerazione in fase di scelta della nuova lavatrice.

Trovare la lavatrice che si adatta maggiormente alle proprie esigenze non è affatto semplice come si potrebbe pensare. Ci sono tante opzioni, fortunatamente, sul mercato: nel corso degli ultimi anni, anche le piattaforme online, come ad esempio Tekworld, offrono tantissime lavatrici delle migliori marche che si adattano un po’ a tutte le tasche, proponendole ad un prezzo spesso e volentieri più vantaggioso.

I fattori da considerare in fase di scelta: le dimensioni

Per individuare il modello migliore in base a quelle che sono le proprie reali necessità, è chiaro che bisogna condurre una ricerca avendo bene in mente quelli che sono gli aspetti su cui non si può giungere a compromessi. Ad esempio, le dimensioni. Quanto spazio avete a disposizione in casa? Dovete acquistare per forza di cose un modello ad incasso oppure potete collocarla anche in un locale apposito dove non ci sono limitazioni e vincoli da rispettare?

La risposta alle domande precedenti permette di capire meglio quali siano le dimensioni ideali della lavatrice che si dovrà acquistare. Ci sono lavatrici che, ad esempio, si possono caricare dall’alto, oppure che hanno dimensioni notevolmente contenute, come ad esempio quelle da 33 cm: in questi casi, si tratta di una soluzione perfetta dal punto di vista pratico, per chi ha poco spazio a disposizione.

Le lavatrici tradizionali, invece, possono contare di solito su dimensioni pari a 60×60 cm: è chiaro che, optando per la seconda versione, si potrà anche contare su una maggiore capacità di scelta. Con il passare del tempo, però, è bene mettere in evidenza come in commercio ci siano sempre più modelli adeguati anche a chi ha poco spazio a disposizione, con lavatrici estremamente funzionali con una buona gamma di programmi, nonostante le dimensioni siano ridotte.

Peso e giri della centrifuga

Altri due fattori da valutare con grande attenzione sono sicuramente il peso di tale elettrodomestico e i giri della centrifuga. Cominciamo con il primo elemento che viene, per forza di cose, condizionato anche dal nucleo familiare in cui si vive. Se si è in tanti in famiglia, è chiaro che c’è la necessità di poter contare su una lavatrice dotata di un certo tipo di carico che è in grado di contenere. Nella maggior parte dei casi, le lavatrici presentano una capienza pari a 7 chili per ciascun lavaggio, anche se poi ci sono versioni in grado di garantire una capienza maggiore o minore.

Per quanto riguarda i giri della centrifuga, è bene sottolineare come la centrifuga media sia pari a circa 1000 o 1200 giri al minuto per una lavatrice casalinga. Senza specifiche necessità, è chiaro come sia sufficiente puntare su un modello in grado di garantire tale tipo di centrifuga media. Ci sono ovviamente anche dei modelli decisamente più potenti, con una centrifuga media che aumenta fino a 1400 o 1600 giri al minuto, ma è chiaro che anche il costo da sostenere sia più alto.