Alla scoperta dei gioielli PD Paola

Alla scoperta dei gioielli P D Paola

I gioielli P D Paola stanno continuando a riscuotere un enorme successo nel mondo femminile e la cosa di certo non ci sorprende. Questo brand infatti è tra i pochi in grado di proporre delle collezioni ricche di personalità, in cui l’eleganza si fonde con la modernità e nulla è banale o scontato. I gioielli Pdpaola sono in grado di assecondare il gusto di ogni donna, in modo originale ed unico ed è per questo che sono così apprezzati. Perfetti per chi è alla ricerca di un’idea regalo speciale, questi preziosi donano un tocco di stile inconfondibile e ogni anno il marchio propone delle collezioni straordinarie.

Quello che ci piace di P D Paola è proprio questo: il suo tratto unico, quell’eleganza ribelle che dona a tutte le donne e che permette loro di esprimersi per davvero, con un dettaglio raffinato e di altissima qualità. Questi gioielli si amano sin dal primo momento.

P D Paola: le collezioni più belle del brand

Le collezioni di gioielli P D Paola sono moltissime, accomunate da tratti caratteristici del brand come la presenza ricorrente dell’argento e del color oro che rende questi preziosi inconfondibili. Ci sono però alcune collezioni che meritano di essere scoperte da vicino perché hanno un fascino davvero straordinario. Vediamo quali sono le linee di maggior tendenza, più apprezzate dalle donne di qualsiasi età e da indossare in qualsiasi occasione.

Collezione I Am: per un dono speciale ed unico

La collezione P D Paola I Am è l’ideale per coloro che sono alla ricerca di un dono speciale da fare ad una donna che non ama la banalità. In questa linea infatti troviamo collane ed orecchini in argento color oro con chiusura a moschettone: un connubio perfetto di eleganza, raffinatezza e modernità, impreziosita dagli zirconi di varie colorazioni presenti sulle lettere. La particolarità della collezione I Am di P D Paola è proprio questa: ogni gioiello ha un ciondolo ad iniziale ed è quindi perfetto per chi vuole fare un dono che sia moderno ma al tempo stesso personalizzato.

Collezione Blossom: eleganza e modernità

Eleganza e modernità si fondono anche nei gioielli della collezione Blossom: orecchini, bracciali, collane ed anelli in argento, che però donano un tocco di calore grazie alla colorazione oro che contraddistingue molti dei preziosi firmati P D Paola. Le linee sono semplici ma al tempo stesso mai banali, talvolta impreziosite dalle zirconie con il loro colore blu ricordano il mare ed il cielo. Estremamente versatili, questi gioielli donano alla ragazza giovanissima ma anche alla donna più matura e si dimostrano sempre all’altezza della situazione.

Le collezioni Bird: Mint, Violet, Yellow

Nelle collezioni Bird di P D Paola ritorno l’argento color oro, sia negli anelli che negli orecchini. Questa volta però gli zirconi vanno ad aggiungere un tocco di colore che dona personalità ed originalità al gioiello. Dal viola al giallo al menta, questi preziosi sono perfetti per un regalo speciale e si adattano a qualsiasi contesto perché anche in tal caso eleganza e modernità formano un connubio unico ed intramontabile.