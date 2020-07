L’accoglienza dei migranti è una responsabilità di tutto il territorio italiano ed europeo

Sono aumentati gli sbarchi dei migranti in Sicilia, attualmente ci sono 508 persone alloggiate in una tendo-struttura a Porto Empedocle, ma è una soluzione temporanea che rappresenta solo una precaria risposta; l’emergenza deve essere prontamente affrontata con un efficace programma di accoglienza che comprenda tutto il territorio italiano ed europeo, in modo da non gravare solo sulla nostra isola – queste le dichiarazioni dei portavoce siciliani del Movimento Cinque Stelle.

“La responsabilità dell’accoglienza non è equamente distribuita a livello nazionale, risulta necessaria una maggiore cooperazione e solidarietà delle altre Regioni e degli stati dell’Unione Europea, che dovrebbe avere un ruolo più attivo considerata la situazione e le proporzioni del fenomeno migratorio – rammentano i deputati – per attuare soluzioni concrete che tutelino i diritti umani fondamentali degli immigrati ma anche dei territori che accolgono, già pesantemente provati a livello gestionale e strutturale, senza rinunciare al principio dell’accoglienza che li ha contraddistinti fino ad oggi- concludono i parlamentari.