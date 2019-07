Come passare le migliori vacanze in Sicilia con i bambini

Le vacanze con i bambini possono essere davvero stressanti, se non ci si organizza bene.

La Sicilia rappresenta una meta ideale, perché non offre solo mare cristallino, vulcani da scalare e prelibatezze gastronomiche, ma anche un ambiente particolarmente adatto alle vacanze in famiglia.

Per chi ama la storia, ma vuole restare vicino al mare, le possibilità sono numerose. In Sicilia sono infatti passati davvero tutti: greci, romani, francesi, spagnoli, arabi e normanni. Ognuna di queste civiltà ha trasmesso reperti storici da scoprire, perfetti non solo per i grandi, ma anche per i più piccoli, che possono così toccare con mano la storia che hanno studiato tra i banchi di scuola.

Purtroppo, visitare tutta l’isola in poche settimane è impossibile e, se bisogna selezionare, è meglio dedicarsi ad un versante solo, soprattutto se si viaggia con bambini più piccoli.

La Sicilia Sud Orientale è la più adatta, soprattutto se si vuole passare tempo al mare, visto che i fondali sabbiosi sono bassi, e quindi adatti ai più piccoli. Anche l’acqua è particolarmente cristallina e pulita.

Per dormire, è meglio scegliere camere o case in affitto vicino alla spiaggia, ma anche ai negozi più utili, per esempio un piccolo supermercato. In questo modo, ci si può scordare dell’auto qualche giorno pur avendo tutti i servizi a portata di mano. Per esempio, non si avranno problemi per cercare pannolini, omogeneizzati e tutto ciò che è necessario.

Per muoversi sarà sufficiente noleggiare una bicicletta (per bambini più grandi), ma, in caso di famiglia con bimbi piccoli di età simile è consigliato portarsi dietro comodi passeggini per fratelli o per gemelli per poter girare a piedi.

Una buona zona per affittare una casa è quella che va da San Lorenzo fino alla parte più a sud della provincia di Ragusa, che comprende Donna Lucata, Pozzallo e Santa Maria del Focallo, come il Lido Agua Beach Resort, che è dotato non solo di appartamenti sul mare, ristoranti, bar e supermercati, un parco giochi, ma anche spiagge attrezzate per tutte le necessità.

Il mare è sicuramente uno dei motivi che spingono ogni anno moltissime famiglie in questa isola. Per andare al mare con dei bambini, soprattutto se piccoli, è fondamentale dotarsi di un ombrellone abbastanza ampio, crema solare con FPS 50+, costume da bagno, cappellini e molta acqua. È sempre necessario evitare le ore più calde, in particolar modo dalle 12 alle 16.

Se ci si annoia in spiaggia, c’è l’imbarazzo della scelta. La Sicilia Sud Orientale comprende il territorio della Val di Noto, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Questa area è ricca non solo di natura ed animali, che possono appassionare i bambini e gli adolescenti, ma anche di edifici barocchi e aree archeologiche.

Tra tutti i percorsi storici, consigliamo Siracusa e Ortigia, ma anche Modica, famosa per il cioccolato, che viene ancora prodotto seguendo la tradizione Azteca importata dagli Spagnoli nel XVI secolo. Inoltre, a Ragusa Ibla, piccolo centro barocco che ricorda un presepe, si può fare il tour della zona in treno, dentro una carrozza d’epoca e per ben 45 minuti a soli pochi euro. Inoltre, sempre qui si trova la casa natale di Salvatora Quasimodo, oggi museo (anche se questa attività è più adatta agli adulti).

Se si arriva sull’isola immediatamente prima o dopo i mesi di calore più intensi, la Riserva Naturale e Oasi Faunistica di Vendicari può essere una buona idea per passare il tempo. Nei mesi più temperati, questo posto è luogo di passaggio per moltissime specie di uccelli, come le cicogne bianche e nere, gli aironi, le rarissime spatole e molti altri. Si può anche praticare snorkeling ed escursionismo, con percorsi adatti ad ogni età ed esperienza.

Ci sono molte opzioni da non perdere per i vacanzieri. In particolare, la Sicilia può offrire moltissimo alle famiglie con bambini di ogni età: escursioni, mare, montagne, animali da osservare, relax, ma anche tanta storia e incanto.

FOTO marzamemisicilia – Instagram