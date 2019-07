Gli scatti del Mandorlo in fiore fanno il giro del Mondo, successo e gioia per i protagonisti

Eco internazionale per foto che hanno vinto il concorso Fotografa il Mandorlo in fiore. I Voladores de Cuetzalan, Messico, hanno rilanciato e condiviso la foto che li ritrae davanti il tempio di Ercole sentendosi onorati di essere stati ritratti nel miglior scatto a colori. Una foto inedita, realizzata da Alessio Maio, che si è aggiudicata il premio più ambito.

Stesso discorso per la migliore foto in bianco e nero. Lo scatto di Giuseppe Baldo è stato rilanciato sui social dalla protagonista. Una meravigliosa modella di nazionalità Boliviana. La foto che la ritrae con lo sfondo del Tempio della Concordia, realizzato in occasione dell’accensione del Tripode dell’Amicizia, sta facendo giro d’America. Soddisfazione per i vincitori del concorso ma anche per gli organizzatori che hanno centrato il loro principale obiettivo, ossia promozione turistica della città a costo zero ed anche in un momento diverso dalla festa del Mandorlo Fiore.