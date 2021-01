Come funziona un barbecue a gas e quale scegliere

Ami cucinare alla griglia ma non hai spazio a sufficienza per un barbecue a legna? Ti piace organizzare le grigliate con gli amici e vorresti un dispositivo versatile e semplice per cuocere ogni tipo di alimento?

Il barbecue a gas è la scelta ideale: si tratta di un dispositivo considerato la migliore alternativa al classico barbecue a legna e che risulta molto più semplice da utilizzare, evitando inoltre la necessità di acquistare combustibili ingombranti, come legna e carbonella.

Il metodo di funzionamente è lo stesso: gli alimenti vengono collocati direttamente su una griglia, appena sopra alle fiamme, senza pentole o recipienti. Uno dei vantaggi, oltre alla semplicità di utilizzo, è la possibilità di gustare pietanze ricche di sapore, dovuto proprio al contatto diretto con il fuoco.

Al confronto con la tradizionale griglia a carbonella o a legna, il barbecue a gas offre il vantaggio di poter controllare e regolare l’intensità delle fiamme e del calore, un po’ come avviene con il fornello della cucina a gas. Senza perdere tutti i privilegi della griglia, tra cui la possibilità di cucinare senza grassi, ottenendo piatti saporiti e leggeri.

Come funziona un barbecue a gas

Il barbecue a gas è costituito da una griglia in ghisa o acciaio, sotto la quale sono disposti i bruciatori, e una struttura spesso dotata di ruote, con uno spazio per contenere la bombola del gas e altri per riporre gli attrezzi.

Grazie al barbecue a gas, è possibile cucinare alla griglia e organizzare cene, aperitivi e pranzi in compagnia, senza alcuna necessità di avere a disposizione un ampio spazio aperto per il fuoco di legna e per riporre il combustibile, oltre alle difficoltà che spesso si incontrano nell’accendere il fuoco.

Una griglia a gas può essere sistemata anche su un terrazzo o in una veranda, è disponibile in diversi modelli, di dimensioni variabili, ed è molto semplice da usare, anche per chi non avesse esperienze particolari di cucina alla griglia.

Per ottenere le migliori prestazioni si consiglia di verificare i materiali utilizzati, ghisa o acciaio porcellanato sono i migliori, e di considerare il numero dei bruciatori disponibili, che influiscono anche sul costo del dispositivo.

Il barbecue a gas può essere utilizzato anche in un locale, ad esempio una cucina molto grande con soffitto alto, prestando attenzione che le fiamme non raggiungano pareti e soffitto e che non si trovino nelle vicinanze oggetti in materiale infiammabile.

Ovviamente, considerando la grande quantità di fumo che normalmente un barbecue produce, il consiglio è quello di utilizzarlo in un ambiente interno soprattutto se questo è totalmente vuoto, senza arredi e oggetti che potrebbero subire danni.

Presenza di accessori

Gli accessori di un barbecue a gas sono molto importanti e possono influire sul prezzo. Tuttavia, elementi aggiuntivi come le piastre in pietra lavica naturale sono ideali per ottenere risultati migliori e garantire una perfetta cottura dei cibi.