Amministrative, Anna Alba non si ricandiderà?

Dovrebbero svolgersi nel prossimo mese di maggio le amministrative in Sicilia (pandemia permettendo). Tra i comuni al voto , in provincia di Agrigento, c’è Favara. Il sindaco del movimento 5 Stelle, Anna Alba, su Facebook ha scritto un post nel quale fa intendere l’intenzione a non ricandidarsi. “Dopo quasi cinque anni mi fermo a riflettere- scrive Alba- su quanto ho dovuto affrontare tra difficoltà, critiche, delusioni, ma soprattutto porterò con me una bellissima esperienza che mi ha fatto crescere e guardare la mia città con occhi diversi.” E poi arrivano le raccomandazioni ai futuri amministratori: “amare Favara senza riserve, è un paese tipicamente pirandelliano dove ognuno ha ragione.

Ma non è tanto il torto o la ragione quanto la visione e l’amore per la propria città. Un grosso in bocca a lupo a tutti.

Orgogliosa di essere stata la prima donna Sindaco. Che possa essere solo l’inizio per tutte noi forti, coraggiose e temerarie che sappiamo sempre cercare di riemergere anche quando la luce sembra essere un solo miraggio.

Non sono stati anni facili, ma non posso mentire a me stessa, ammettendo che sono stati anni indimenticabili.”