Delizia di mouse al pistacchio con cioccolato fondente e cioccolato bianco

Delizia di mouse al pistacchio di Raffadali, cioccolato fondente, cioccolato bianco

Bisquit al cacao :

Ingredienti

3 uova

15 gr. Di miele

25 gr, di farina di mandorla

15 gr. Di cacao

50 gr. Di zucchero

25 gr. Di farina

Procedimento :

Montare le uova a temperatura ambiente con lo zucchero ,o incorporare delicatamente le farine , stendere su una teglia con carta forno l’impasto , con uno spessore di circa 1/2 cm , infornare a forno caldo 180º per circa 7 minuti . Sfornare e far raffreddare .

mouse al cioccolato fondente

Ingredienti :

In un pentolino versare 100 gr, di latte con 20 gr. Di miele o glucosio e fate bollire ,aggiungere 150 gr. Di cioccolato fondente e mescolate fino a quando tutto il cioccolato non si scioglie , aggiungere 5gr. Di gelatina in fogli , precedentemente ammorbidita in acqua , strizzata .

Fate raffreddare e poi aggiungere 200 gr. Di panna semi montata mescolate , bene con una frusta .

Mouse al cioccolato bianco

Ingredienti:

In un pentolino versare 100 gr, di latte con 20 gr. Di miele o glucosio e fate bollire ,aggiungere 150 gr. Di cioccolato bianco e mescolate fino a quando tutto il cioccolato non si scioglie , aggiungere 5gr. Di gelatina in fogli , precedentemente ammorbidita in acqua , strizzata .

Fate raffreddare e poi aggiungere 200 gr. Di panna semi montata mescolate , bene con una frusta .

Mouse pistacchio

Mettete in un pentolino 100 di latte , 20 gr di glucosio e fate bollire , aggiungete 100 gr. Di cioccolato bianco fate sciogliere bene ,aggiungere 5gr. Di gelatina in fogli ammorbidita in acqua fredda e strizzata ,fate raffreddare , infine 150gr. Di panna semi montata e 50gr.di pasta di pistacchio di Raffadali

Glassa a a specchio

Versare in un pentolino 125 gr. Di panna 35 gr. Di glucosio o miele , portare ad ebollizione , aggiungere 200 gr. Di cioccolato fondente facendolo sciogliere completamente ed infine aggiungere 25gr. Di burro.

Composizione del dolce :

con un anello d’acciaio coppare il bisquit, versare sopra un impasto realizzato con nutella e corn flakes sbriciolati con un cucchiaino di olio di semi.

Stendere sottile sul bisquit far riposare in freezer per circa 15 minuti.

Alternare con le mouse una alla volta facendo riposare in frezzer per cica 15 minuti prima di sovrapporre altra mouse .

Dopo aver completato con tutte gli strati di mouse far riposare in frezzer per circa tre ore .

Infine completare con la glassa a specchio.