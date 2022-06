Come acquistare like su Instagram nel 2022 [5 migliori siti web]

Quali sono i migliori siti per acquistare mi piace su Instagram?

Un pacchetto per ogni social – ComprareFollower

Un sito tutto dedicato a Instagram – InstaGrowing

Tanta scelta per il cliente – SocialBoss

Semplice ed efficiente – Liketron

Facile da usare, buon supporto – Followerius

Instagram è una piattaforma in cui le persone caricano foto, disegni e caroselli di foto e grafiche (fino a 10 per volta), video detti reels e storie visibili solo per 24 ore.

La maggior parte degli utenti usa Instagram per comunicare con amici e parenti oppure pubblicare dei piccoli scorci della propria quotidianità; tuttavia, la crescente popolarità di Instagram l’ha reso uno strumento prezioso per privati, aziende, persone in cerca di notorietà e liberi professionisti che vogliono far risaltare un servizio, un brand, un prodotto o una determinata abilità.

Instagram è come una grande vetrina in cui fotografi, artisti e imprenditori mettono in mostra il loro lato social per raggiungere un pubblico di seguaci e clienti sempre più grande. Poiché la concorrenza è tanta e i meccanismi interni di Instagram tendono a essere piuttosto complessi, non tutti riescono a emergere con le proprie forze e ottenere il pubblico che desiderano.

Iscritti, commenti e like sono segni di apprezzamento che permettono a un creator di valutare le prestazioni dell’account, ma non solo; un contenuto (che sia un video o un’immagine) con molte interazioni viene interpretato come interessante dall’algoritmo di Instagram , e dunque premiato con un miglior livello di indicizzazione. Questo temporaneo aumento di visibilità può contribuire a raggiungere iscritti nuovi e potenziali clienti o aziende con cui collaborare.

Se desiderate innescare artificialmente questo circolo virtuoso che potrebbe aiutarvi a far crescere il profilo, comprare like Instagram potrebbe essere la giusta strategia di social media marketing. Esistono parecchi siti professionali che permettono di comprare like Instagram a poco prezzo, ma non tutti sono affidabili allo stesso modo. Per aiutarvi a capire i criteri di scelta, abbiamo selezionato cinque siti in grado di fornire un servizio professionale e sicuro: ComprareFollower, InstaGrowing, SocialBoss, Liketron e Followerius.

Tra le caratteristiche principali che accomunano questi servizi, vi ricordiamo che:

Ciascuna piattaforma ha le sue preferenze in merito ai metodi di pagamento, ma nessuna di esse accetta l’uso di PayPal.

I like Instagram in vendita sono tutti di alta qualità e pressoché identici ai mi piace reali; con questa garanzia, proteggerete il vostro account da eventuali sanzioni da parte dell’algoritmo di Instagram.

I like non possono essere consegnati ai profili Instagram che presentano restrizioni e limiti di età.

Nessun servizio richiede la password della pagina Instagram a cui consegnare i likes.

Un pacchetto per ogni social – ComprareFollower

Mentre mettevamo alla prova ComprareFollower, abbiamo scoperto che si tratta di un servizio efficace non soltanto per Instagram, ma anche per altri social media famosi e usati da tutte le fasce di età, come Twitter e Facebook (più amati dal pubblico adulto e maturo) oppure TikTok (il preferito dei giovanissimi). Inoltre, ComprareFollower consente di boostare anche le piattaforme per gli amanti della musica, come Spotify e SoundCloud.

Il bundle più piccolo di like Instagram vi consegnerà 100 likes in 1-24 ore a 2,79€. Il bundle più grande, da 100.000 like, costa invece 316,79€ e ha un tempo di consegna compreso tra uno e dodici giorni. Grazie a questo accorgimento, l’algoritmo di Instagram non potrà percepire l’attività anomala, anzi: la vostra crescita sembrerà completamente naturale.

La piattaforma dispensa moltissimi consigli per promuovere la crescita su Instagram grazie all’aumento di mi piace; inoltre, illustra i vantaggi a breve e medio termine di comprare like Instagram in termini di popolarità del brand, cosa particolarmente importante per piccole imprese e liberi professionisti che usano i social media per accrescere la fan base.

Comprare un pacchetto di like richiede solo pochi click, vi basterà:

Selezionare dal catalogo il bundle più adatto per il vostro account; noi vi consigliamo di cominciare sempre dal pacchetto più piccolo (anche perché ComprareFollower non consente l’acquisto di bundle di prova gratuiti).

Inserire il link del contenuto/account da boostare.

Fornire gli estremi del metodo di pagamento preferito tra carta di credito o debito Visa, MasterCard o Maestro. Se preferite, potete pagare con Apple Pay e Google Pay.

Attendere l’inizio della consegna.

Tutti i bundle di mi piace sono protetti da una garanzia di 30 giorni. Se i like comprati dovessero calare in percentuale superiore al 5-20%, potete rivolgervi al supporto clienti per chiedere una ricarica gratuita dei like Instagram perduti. Stando alla nostra esperienza, il servizio clienti è particolarmente attivo nel risolvere i problemi dei clienti.

Comprare like Instagram italiani.

Un sito tutto dedicato a Instagram – InstaGrowing

InstaGrowing ci ha fatto un’impressione complessiva molto buona. Questa piattaforma è completamente dedicata a Instagram e permette di comprare like, followers, autolike, visualizzazioni, commenti e altro.

Il bundle di like reali più piccolo consta di 100 likes Instagram al prezzo di 3,29 $, consegna in 5-15 minuti. Il pacchetto da 100.000 like Instagram (il più grande in vendita) arriva in 2-5 giorni e costa 359,99 $. Consigliamo l’acquisto di questo pacchetto solo ai profili reali già avviati.

La pagina con l’elenco dei prodotti è arricchita da numerose spiegazioni dettagliate riguardo l’importanza di comprare like Instagram per il proprio business. In particolare, il sito suggerisce di comprare like Instagram per guadagnare una maggior spinta sui social, avere una crescita organica e una maggior credibilità, con conseguente aumento di traffico e di coinvolgimento.

Ordinare dei mi piace su InstaGrowing è particolarmente semplice, anche se non avete mai dovuto comprare like Instagram. Sarà infatti sufficiente:

Scegliere il bundle di like preferito; nel caso vi troviate bene, potrete valutare di boostare anche altre statistiche.

Inserire il link del post o della pagina a cui volete aggiungere i like.

Selezionare uno dei metodi di pagamento proposti.

Attendere l’arrivo dei primi like Instagram. Se entro dieci giorni dal piazzamento dell’ordine non avete ricevuto i vostri like (del tutto o parzialmente), approfittate della garanzia che vi permette di ricevere un rimborso.

Se volete fare un test prima di procedere all’acquisto, potete comprare un pacchetto gratis di 10 like; per ottenerlo, vi basta indicare il vostro indirizzo email e il nome dell’account. Per rispetto della privacy del cliente non vi verrà mai richiesta la password di Instagram. Ogni bundle gratuito è acquistabile una sola volta da ciascun utente.

Tanta scelta per il cliente – SocialBoss

Anche SocialBoss si annovera nel podio dei portali creati apposta per gli influencer che vogliono migliorare le statistiche non solo di Instagram, ma anche degli altri social media. Se desiderate costruire una strategia di social media marketing basata sull’acquisto di interazioni artificiali, SocialBoss riesce a fornirvi aiuto per quanto riguarda Instagram, YouTube, Facebook, SoundCloud, Twitter, Spotify e Telegram.

SocialBoss può fornire due tipi di like diversi, ovvero quelli standard e premium:

I like standard hanno un prezzo inferiore; si parte con il pacchetto da 100 like a 3,29 $, 1-24 ore di consegna, fino al pacchetto da 100.000 like, 359,99 $, consegna in 1-10 giorni.

I like premium sono di qualità più alta e costano infatti di più, ma vengono consegnati più in fretta. Il bundle da 100 like costa 4,93 $ e viene consegnato in 5-15 minuti; quello da 100.000 like, invece, costa 538,99 $ e i tempi di consegna si aggirano intorno ai 2-3 giorni.

Se desiderate effettuare un test prima di comprare un pacchetto più consistente, potete usufruire dei pacchetti da 5, 10 e 15 like, che possono essere di qualità premium oppure standard.

Chi preferisce effettuare un test più consistente, può comprare i pacchetti da 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 e 75 like.

Per comprare like su Instagram, dovete:

Selezionare il pacchetto preferito di like standard o premium.

Inserire l’URL dei contenuti da boostare.

Pagare con carta di credito Visa o MasterCard oppure col credito Google Pay.

Nel caso abbiate altri dubbi riguardo i like su Instagram, potete leggere la pagina di FAQ che il sito ha scritto per i suoi utenti meno esperti. Anche l’assistenza clienti è particolarmente preparata, nel caso vi serva ulteriore supporto.

Semplice ed efficiente – Liketron

Liketron è un sito facile da usare su cui comprare like su Instagram in fretta e senza rischi per la reputazione della pagina.

I pacchetti di mi piace sono numerosi e adatti anche alle esigenze degli influencer agli albori. I prezzi sono competitivi e in linea coi prezzi dei servizi descritti finora.

Per comprare like su Instagram, vi basta:

Scegliere il pacchetto di likes più adatto a voi e inserirlo nel carrello.

Fornire un indirizzo email e l’URL della pagina Instagram che raffigura voi o il vostro brand.

Completare il pagamento con uno dei metodi suggeriti.

Attendere l’erogazione dei mi piace.

Se dovessero verificarsi ritardi nella consegna o cali nel numero di like comprati, contattate il servizio di supporto.

Facile da usare, buon supporto – Followerius

L’ultimo sito di questa classifica è Followerius, efficace ed efficiente quanto Liketron ma leggermente più in basso rispetto a ComprareFollower, InstaGrowing e SocialBoss. Si tratta di un sito professionale adatto ai privati e alle aziende che desiderano boostare il proprio brand in maniera rapida ed efficace.

Il design del sito è gradevole e la varietà di bundle è buona. Per comprare like su Instagram è sufficiente scegliere il pacchetto con la giusta quantità di like e inserirlo nel carrello; dopodiché, basta fornire al sito i dati della pagina da boostare e pagare con uno dei metodi suggeriti.

Se la consegna non dovesse andare a buon fine, dovrete contattare il supporto clienti per un rimborso o una ricarica gratis di tutti i mi piace eventualmente eliminati da Instagram dopo la consegna.

Comprare like Instagram funziona?

Comprare like Instagram è una soluzione pratica che consente di guadagnare in fretta dei like utili a migliorare la visibilità del profilo Instagram. L’acquisto di like sfrutta questo meccanismo:

Un utente pubblica un contenuto. Il contenuto riceve molta attenzione (like, condivisioni, commenti, utenti che scelgono di iscriversi grazie a quel commento). Il contenuto viene recepito come “interessante” dall’algoritmo di Instagram e otterrà una migliore visibilità. Con l’aumento della visibilità, migliora anche l’indicizzazione; più utenti avranno modo di visualizzare il contenuto nei loro per te oppure nei risultati di ricerca, Più persone vedranno il contenuto in questione, più aumenterà il numero di like, commenti e iscritti. In questa maniera si innesca un circolo virtuoso per cui i contenuti indicizzati bene verranno indicizzati sempre meglio.

Comprare like Instagram può aiutare a innescare questo meccanismo velocemente. Tuttavia, per rendere efficace questa strategia di web marketing è importante:

Avere in mente il target di riferimento e le sue esigenze principali.

Postare solo foto e reels di alta qualità, piacevoli alla vista e utili ai follower. Molti utenti guardano più volentieri i post di intrattenimento, i tutorial oppure i video informativi.

Pianificare un piano editoriale accurato; non tutti gli account possono rispettare la stessa frequenza di pubblicazione. Alcuni possono permettersi di pubblicare più volte al giorno, altri dovranno accontentarsi di una volta a settimana; la frequenza di pubblicazione dipende molto dal tipo di contenuti che avete intenzione di condividere.

Scegliere accuratamente i testi e gli hashtag dei post, eventualmente studiando le scelte dei concorrenti di successo.

Dovrei comprare dei like Instagram italiani?

Alcune piattaforme consentono di scegliere la provenienza dei like, mentre altre tendono a distribuire like provenienti da varie parti del mondo.

Se volete rivolgervi a un pubblico esclusivamente italiano, vi conviene selezionare un servizio che possa garantirvi la provenienza dei like, probabilmente a un costo maggiore rispetto ai like internazionali. I profili che affrontano argomenti godibili a prescindere dalla lingua (come fotografie e disegni) possono servirsi anche dei like internazionali.

Perché è necessario aumentare i like italiani Instagram?

I like Instagram italiani sono fondamentali per tutti gli imprenditori o i liberi professionisti che vogliono far colpo su un target di connazionali. Tenete a mente che non tutti i servizi sono in grado di fornire dei like provenienti dall’Europa o dall’Italia.

Se avete l’esigenza di acquistare like Instagram italiani, scrivete al servizio di assistenza clienti.

Le altre persone sapranno che ho scelto di comprare like su Instagram?

No; quando il servizio è di alta qualità (come quelli di cui abbiamo parlato) è molto difficile che i like possano essere identificati come comprati.

Anche se l’algoritmo di Instagram non dovesse accorgersi del vostro acquisto (cosa molto probabile), potrebbe accorgersene comunque uno dei vostri follower più affezionati. Un post con moltissimi like ma pochi commenti può infatti risultare strano.

In realtà difficilmente gli iscritti si renderanno conto dei vostri incrementi artificiali di like; tuttavia, per non correre rischi né con loro, né con l’algoritmo di Instagram, vi conviene comprare like Instagram in misura proporzionata al vostro profilo, lasciando i pacchetti più grandi solo agli influencer affermati che desiderano riprendersi da un momento di inattività.

Tenete sempre a mente che alcune persone (e aziende) non considerano l’acquisto di like Instagram una strategia legittima di social media marketing e hanno una scarsa opinione di chi ricorre all’acquisto di like.

Per evitare danni d’immagine, fondamentale per qualunque aspirante influencer, evitate di parlare pubblicamente dei vostri like Instagram comprati.

Qual è la differenza tra comprare autolikes e like Instagram?

I like Instagram sono dei like da assegnare al post scelto da voi; può essere un post recente, un post che ha bisogno di più like oppure un post particolarmente utile per sponsorizzare il profilo e i servizi che offrite. Una volta acquistato il pacchetto di like Instagram, questi inizieranno a comparire nel giro di pochi minuti dal pagamento.

Gli autolikes, invece, seguono un principio diverso basato sull’interazione con altri profili Instagram che postano contenuti simili ai propri. In particolare, una volta impostati i dovuti filtri e hashtag, gli autolike andranno a comparire sotto i post più recenti di tali profili. Si tratta di un’operazione in grado di donare visibilità, che molti utenti svolgono manualmente e che altri preferiscono delegare a dei servizi appositi.

Esiste anche un’altra forma di autolikes, ovvero i like prepagati che compaiono sotto il proprio post alcuni minuti dopo la sua pubblicazione. Con questo sistema, l’indicizzazione sarà subito migliore e ci saranno più chance di raggiungere dei profili reali, ma non solo; in base alle impostazioni del servizio, sarà possibile distribuire una determinata quantità di auto like Instagram su una rosa più o meno ampia di post, senza dover effettuare un nuovo acquisto per ciascuno.

Domande Frequenti (FAQ)

Gli influencer comprano like Instagram?

Alcuni influencer ricorrono regolarmente alla strategia di comprare like Instagram, mentre altri preferiscono una crescita più lenta e naturale.

Molto dipende da quanta fretta avete di crescere e dall’uso che intendete fare di Instagram; chi usa i social network anche per lavorare e guadagnare a volte non può permettersi di aspettare i tempi di crescita fisiologici.

Allo stesso tempo, però, è importante affiancare l’acquisto di like Instagram a uno studio approfondito delle regole del social network; solo in questo modo potrete trarre il massimo beneficio dai likes Instagram italiani o internazionali che avete comprato.

Acquistare like su Instagram è contro la legge?

La legge italiana non prevede alcuna sanzione per chi compra like Instagram o per i servizi che li vendono; non esistono leggi ufficiali che regolino l’incremento artificiale di like o altre interazioni.

Ricordate, però, che comprare like Instagram è contro le regole del social network. Se comprerete likes Instagram di bassa qualità, l’algoritmo del social potrebbe riconoscere l’attività come anomala e procedere alla rimozione dei like.

Gli account che violano le regole di Instagram rischiano vari tipi di sanzioni, a partire dallo shadow ban, una delle punizioni più temute dagli influencer. Lo shadow ban rende il profilo che ne è vittima quasi introvabile per tutti i nuovi iscritti, a causa di un peggioramento drastico della visibilità e dell’indicizzazione.

Gli account che hanno violato più volte le regole della piattaforma possono addirittura rischiare la sospensione o il ban del profilo. Per evitare questo scenario, rispettate scrupolosamente i termini di utilizzo di Instagram e comprate solo un piccolo numero di like presso servizi affidabili.

Evitate di acquistare dei piccoli pacchetti di like da più servizi diversi; una crescita del genere potrebbe risultare sospetta.

Perderò i Mi piace che acquisto?

Anche rivolgendosi a un servizio affidabile di alta qualità, è impossibile avere la garanzia che tutti i like Instagram rimangano sul profilo dopo l’acquisto.

Calcolate che un calo di like del 5-20% va messo in conto; se il calo si rivelasse maggiore, dovrete rivolgervi al servizio di supporto clienti e richiedere una ricarica dei like persi. I servizi di alta qualità consentono di recuperare gratuitamente tutti i like persi nei 30 giorni dopo l’acquisto, pertanto non esitate a usufruire di questa possibilità.

Dovrei comprare follower di Instagram oltre ai like Instagram?

Costruirsi una fan base solida su Instagram richiede tempo, pazienza e pianificazione, oltre che un approfondito studio della piattaforma e delle sue dinamiche.

Se volete crescere più velocemente, comprare i like insieme agli iscritti potrebbe essere il modo più semplice e veloce per ottenere un momentaneo boost di visibilità che potrebbe farvi guadagnare dei veri like e iscritti.

Per approfittare al massimo di questo boost, assicuratevi che il vostro profilo sia in perfetto ordine: usate le storie in modo da evidenziare gli aspetti più importanti del vostro profilo e usate post graficamente piacevoli e coerenti.

Non dimenticatevi di scegliere bene anche il link da usare nella biografia; molti influencer usano il link per sponsorizzare il proprio sito, prodotto o azienda; in alternativa, potete creare una pagina che reindirizzi verso tutti i vostri social network principali.

Comprare like Instagram è sicuro?

Comprare like Instagram è una procedura sicura soltanto quando viene effettuata presso un servizio affidabile. Rivolgetevi a servizi che:

Sappiano fornire solo like Instagram di alta qualità e identici a quelli veri; in questo modo la reputazione del vostro account ne uscirà intatta.

Non vi richiedano la password del profilo Instagram a cui assegnare i like, ma solo il vostro username.

Consentano di usare metodi di pagamento sicuri.

Non conservino i vostri dati dopo il completamento del pagamento.

Conclusione

Comprare like Instagram è un investimento adatto a chi desidera crescere in fretta sui social media o semplicemente vuole raggiungere un maggior livello di visibilità e notorietà. Prima di comprare like Instagram, è importante ricordarsi alcuni accorgimenti:

Bisogna scegliere solo servizi sicuri, che siano recensiti positivamente dai clienti e sappiano fornire solo like Instagram di alta qualità.

Si devono selezionare pacchetti di like Instagram piccoli, o almeno commisurati alle dimensioni del profilo. Un eccesso improvviso di like potrebbe infatti allertare l’algoritmo di Instagram oppure insospettire gli utenti più attenti.

Se possibile, vanno selezionati i like Instagram più adatti alle proprie necessità, come quelli provenienti da profili reali o da determinati paesi.

I siti di riferimento devono essere discreti e non richiedere la password del profilo Instagram a cui assegnare i like.

Il servizio assistenza clienti deve essere preparato e gentile, capace di rispondere velocemente e fornire aiuto in tutte le fasi di acquisto.

Comprare like Instagram è una strategia utile nel breve e medio termine perché favorisce l’affluenza di profili reali verso un post. Per rendere la comunicazione e l’investimento efficaci, è fondamentale curare il profilo Instagram in ogni aspetto per fidelizzare le persone e convincerle a iscriversi o visualizzare altri contenuti.

Quest’ultimo punto dev’essere un invito per tutti gli influencer Instagram italiani (e non solo) a prendersi cura del profilo in ogni dettaglio, dalla grafica fino all’ottimizzazione dei testi e degli hashtag. Comprare like Instagram per un profilo inadatto si rivelerebbe infatti una perdita di tempo e denaro, un mero atto di vanità incapace di portare dei veri benefici al proprio account.

Prima di effettuare un acquisto sostanzioso su un servizio, informatevi adeguatamente sul suo conto e leggete le recensioni a riguardo (come quella che abbiamo scritto noi). Per sicurezza, iniziate con un pacchetto piccolo e proseguite solo successivamente con l’acquisto vero e proprio di like Instagram internazionali o italiani, a seconda delle vostre necessità.