Cattolica Eraclea, insediato il consiglio comunale

Si è insediato il nuovo consiglio comunale di Cattolica Eraclea, Giusy Alagna rieletta presidente per il secondo mandato consecutivo. L’elezione è avvenuta con voto palese – e non segreto, come avviene tradizionalmente – con i voti della maggioranza, la minoranza si è astenuta dalla votazione. Durante la seduta oltre al giuramento dei consiglieri anche quello del sindaco Santino Borsellino. Presenti anche i quattro nuovi assessori: Michele Spezio (vicesindaco), Cinzia Gurreri, Rosy Proietto e Cosimo Di Rosa. Vicepresidente del consiglio comunale è stato eletto, sempre con voto palese, Giuseppe Messina. Il consigliere Giuseppe Sciortino è stato nominato capogruppo della maggioranza, il consigliere Nicola Piazza capogruppo della minoranza. I consiglieri eletti in maggioranza sono: Giusy Alagna, Antonio Vizzi, Giuseppe Messina, Alessandro Miliziano; Giusy Linda Platania; Giuseppe Sciortino; Carolina Augello; Giovanna Ballarò. I consiglieri eletti in minoranza: Nicola Piazza, Giuseppe Dangelo, Anabelle Giuffrida e Paolo Enzo Cammalleri.