Arresto convalidato e obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento per il quarantanovenne di Palma di Montechiaro arrestato dai poliziotti del Commissariato cittadino, per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita all’interno di un immobile, non di sua proprietà, ma di cui ne aveva la disponibilità, è stata rinvenuta una coltivazione indoor di marjuana di circa 25 piante, con tanto di illuminazione artificiale, sistema di ventilazione e aerazione, e dispositivi atti a misurare l’umidità e temperatura dell’ambiente.

Inoltre è stato accertato dal personale Enel che l’immobile era allacciato abusivamente alla rete elettrica di distribuzione, probabilmente per far fronte agli ingenti consumi di energia elettrica che l’impianto di illuminazione e di aerazione che la coltivazione di marjuana comporta.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp