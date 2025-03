Agrigento è tornata ad essere protagonista del dibattito pubblico nazionale grazie al convegno “Le infrastrutture della provincia di Agrigento e il ponte sullo Stretto di Messina: la Sicilia porta d’Europa sul Mediterraneo”. Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, l’evento ha radunato alcune delle voci più autorevoli in materia di mobilità, trasporti e grandi opere pubbliche. Ingegneri, parlamentari, rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati su uno dei nodi più critici dello sviluppo regionale: l’isolamento infrastrutturale.

Achille Furioso, presidente dell’Ordine, ha introdotto i lavori evidenziando l’urgenza di superare il divario che penalizza soprattutto la Sicilia sud-occidentale. “Abbiamo portato al centro del dibattito nazionale questioni che da anni attendono risposte concrete”, ha dichiarato. “Strade, ferrovie, il ponte sullo Stretto e l’aeroporto di Agrigento non sono semplici opere, ma strumenti indispensabili per garantire al nostro territorio la possibilità di crescere ed essere competitivo”.

Nel corso del convegno è emerso chiaramente quanto il territorio agrigentino soffra da anni una condizione di marginalità infrastrutturale. Collegamenti inadeguati, carenze nel trasporto ferroviario e la totale assenza di un’infrastruttura aeroportuale penalizzano lo sviluppo economico, turistico e sociale dell’area. Una situazione che, se non affrontata con decisione, rischia di compromettere anche gli sforzi già messi in campo per valorizzare le risorse locali.

Uno dei temi più sentiti è stato quello relativo alla realizzazione dell’aeroporto di Agrigento, un’opera di cui si parla da anni ma che non è mai andata oltre la fase progettuale. Furioso ha rilanciato, durante un confronto diretto con il ministro Matteo Salvini, l’idea del project financing per accelerare l’iter. Tale formula, già proposta in sede di legge di bilancio nel 2021, permetterebbe di attrarre investimenti privati riducendo l’onere a carico dello Stato.

Secondo il presidente, l’aeroporto rappresenta un’infrastruttura strategica per l’intera provincia: non solo per i cittadini, ma anche per il comparto turistico e imprenditoriale. Un nodo logistico che potrebbe diventare anche hub per collegamenti verso le isole minori e il Nord Africa.

Il ponte sullo Stretto di Messina continua a essere oggetto di dibattito acceso, ma il convegno agrigentino ha offerto anche un approccio tecnico, grazie all’intervento del professor Edoardo Cosenza. Lo studio presentato ha evidenziato come le condizioni geologiche e atmosferiche non rappresentino un ostacolo insormontabile per la realizzazione dell’opera. “Non esistono rischi sismici né problemi legati al vento che non possano essere gestiti con le attuali tecnologie ingegneristiche”, ha spiegato Cosenza.

Un punto di vista che ha trovato consenso tra i partecipanti, contribuendo a spostare il dibattito dal piano ideologico a quello scientifico e operativo. Il convegno ha rappresentato anche l’occasione per mostrare i progressi della Tangenziale Nord di Agrigento, un’opera molto attesa per decongestionare il traffico cittadino. Attraverso un video divulgativo condiviso durante la tavola rotonda, è stato illustrato lo stato di avanzamento dei lavori. L’onorevole Raffaele Stancanelli ha dichiarato l’intenzione di proporre al ministro Salvini di dare massima attenzione al progetto, considerato fondamentale per la mobilità urbana della città.

A delineare le prospettive future della mobilità ferroviaria in Sicilia è stato Dario Lo Bosco, che ha illustrato il piano di investimenti della Rete Ferroviaria Italiana. Con oltre 18 miliardi di euro stanziati, l’obiettivo è realizzare una rete ad alta velocità tra Messina, Palermo e Catania, con treni capaci di viaggiare fino a 250 km/h. Un progetto che, se portato a termine, rivoluzionerà il sistema dei trasporti siciliano, riducendo tempi di percorrenza e migliorando l’accessibilità tra le principali città dell’isola.

Un altro elemento significativo emerso durante l’incontro è il potenziamento delle linee ferroviarie minori. Domenico Armenio, presidente della Fondazione dell’Ordine, ha annunciato l’introduzione di due nuove fermate sul tratto Aragona Caldare–Agrigento Bassa: San Michele e Fontanelle. Interventi che mirano a favorire la mobilità quotidiana e a rispondere alle esigenze dei residenti, migliorando l’interconnessione interna al territorio.

Il convegno si è chiuso con un toccante omaggio alla figura di Andrea Camilleri, in occasione del centenario della sua nascita. Gli attori Barbara Capucci e Alessio Vassallo hanno dato vita a un momento teatrale che ha unito memoria, identità e speranza. Un richiamo simbolico al ruolo della cultura come infrastruttura immateriale di connessione e coesione sociale.

Il messaggio emerso è chiaro: le infrastrutture in Sicilia non possono più essere considerate un tema marginale. Strade, ferrovie, aeroporti e collegamenti strategici come il ponte sullo Stretto sono strumenti essenziali per garantire mobilità, inclusione e sviluppo. Ma serve una visione condivisa, una regia istituzionale forte e la capacità di trasformare i progetti in opere reali. Solo così la Sicilia potrà davvero diventare una porta d’Europa sul Mediterraneo.

