E’ stato avvicinato, bloccato e rapinato da un bandito solitario armato di coltello nella centralissima via Empedocle ad Agrigento. Un pensionato settantottenne è stato costretto a consegnare il telefono cellulare e il portafogli. All’interno dell’accessorio c’erano circa 150 euro in contanti, una carta bancomat e documenti personali. La rapina è stata messa a segno l’altra sera.

Il malvivente si è dileguato tra i vicoli del centro storico facendo perdere le proprie tracce. Da quel momento in poi è partita un’autentica “caccia” al bandito, ma fino a ieri di lui nessuna traccia. L’anziano, per fortuna rimasto illeso, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di rapina aggravata. Indagini a tutto campo da parte dei carabinieri.

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