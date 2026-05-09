Esplode il “Totò Russo” di Aragona al fischio finale dopo una battaglia durata oltre 120 minuti. L’Akragas Slp ha battuto la Gymnica Scordia dopo i tempi supplementari staccando il biglietto per la partita che può valere una stagione e l’Eccellenza. Dopo novanta minuti regolamentari chiusi sullo 0-0, la gara è stata decisa al 4′ del primo tempo supplementare da Lopez bravo a trovare la deviazione vincente.

La rete ha mandato in delirio i tifosi biancazzurri. Accontentato mister Sebi Catania, che alla vigilia aveva chiesto ai suoi una prova di cuore e carattere. Durante la partita tutti i tifosi presenti allo stadio si sono uniti per Alessia, una bambina di 8 anni che sta combattendo la sua battaglia più difficile contro un rabdomiosarcoma. E’ stato affisso uno striscione con su scritto “Alessia non mollare”.

Akragas Slp 1-0 Gymnica Scordia

Formazione Akragas Slp: Manna, Cammilleri, Fragapane, King, Cipolla, Rizzo, Vizzini, Casucci, Marrone, Llama, Ten Lopez. A disposizione: Cagnina, Messina, Tavella, Ferotti, Tripoli, Di Mora, Gatto, Unniemi, Scribani. Allenatore: Sebastiano Catania

Formazione Gymnica Scordia: Cirnigliaro, Azzaro, Longo, Foti, De Luca, D’Emanuele, Magro, Castania, La Delfa, Diaria, Bonaccorsi. A disposizione: Pollina, Doscini, Alba, Spampinato, Mannino, Zumbo, Lanza, Fagone Pulice, Micalizzi. Allenatore: Girolamo Provenzano

Reti Akragas Slp: Ten Lopez 94′,

Sostituzioni Akragas Slp: Rizzo (Gatto 75′), Marrone (Tripoli 87′), Cammilleri (Messina 103′),

Sostituzioni Gyminca Scordia: Bonaccorsi (Spampinato 48′), De Luca (Mannino 57′), Castania (Micalizzi 82′),

Ammoniti Akragas Slp: Fragapane 58′, Ten Lopez 97, Cipolla 99′, Cammilleri 108′,

Ammoniti Gymnica Scordia: La Delfa 42′, Azzaro 99′, Provenzano 103′, Spampinato 119′

Arbitro: Gabriele Fiamongo di Messina, assistenti: Francesco Conti di Enna e Marco Bucca di Barcellona Pozzo di Gotto

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