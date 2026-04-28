Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha assolto, perché il fatto non sussiste, un quarantenne agrigentino. L’uomo, difeso dall’avvocato Michele Cardella, era finito a processo per violenza sessuale, tentata e compiuta, ai danni dell’ex compagna, maltrattamenti in famiglia e minacce all’ex suocero. Le ipotesi di reato non hanno retto al termine del processo celebrato con il rito abbreviato.

Anche il pubblico ministero, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto l’assoluzione per l’imputato. Il procedimento scaturisce dalla denuncia della donna che, ha raccontato di aver subito vessazioni, aggressioni e insulti per anni e anche una violenza sessuale.

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