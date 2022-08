Colta da un improvviso malore muore in casa: inutili i soccorsi

Accusa un malore in casa, e il marito dopo aver provato a fare qualcosa, si affaccia al balcone iniziando a chiedere aiuto a gran voce. Alla vista di quell’uomo, in tanti transitando lungo la via Manzoni, ad Agrigento, hanno lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono giunti un’autoambulanza del 118, e i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

I soccorritori dopo avere messo in atto tutte le manovre rianimatorie, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della donna, una pensionata ottantenne. Decesso per cause naturali. Gli agenti hanno provato a confortare il marito, anche lui ottantenne, e sono rimasti nell’abitazione fino all’arrivo degli altri familiari.