Calcio mercato: Jatta Adou Karim all’ASD Aragona

Il sogno diventa realtà: Jatta Abdou Karim adesso è un giocatore dell’Aragona .

Karim con il vicepresidente Filippo Sprio

Il vice presidente Filippo Sprio, dopo una serrata trattativa, è riuscito a strapparlo ad una concorrenza agguerrita. Insieme a lui arriva anche Francesco Salemi ex Raffadali : “Karim è un giocatore di altre categorie e portarlo ad Aragona non è stato semplice – ha dichiarato il presidente Luigi Giovanni Morreale – la società ha messo a disposizione di mister Bennardo una rosa molto competitiva. E’ inutile nascondere che le aspettative sono alte – sottolinea Morreale – e puntiamo a vincere il prossimo campionato di seconda categoria . Ringrazio Sprio per l’impegno profuso in questa fase di calcio mercato, ma vorrei ringraziare tutta la società per l’eccellente lavoro svolto sin qui ognuno nel suo settore di competenza. Forza Aragona!”, ha concluso il presidente Morreale. Cresce adesso l’attesa dei tifosi per il debutto del giocatore allo stadio comunale Totò Russo di Aragona.