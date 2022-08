Rotaract club, passaggio del collare al medico Giulia Vita

Al Rotaracht club inizia un nuovo ciclo. Cerimonia di Passaggio del collare al Rotaract club Agrigento. E’ il medico Giulia Vita, 26 anni, il nuovo presidente per l’anno sociale 2022-2023. “Il Collare che indosso – ha detto – mi investe di responsabilità e gioia. Voglio ringraziare la mia famiglia che mi ha sempre supportato in tutte le mie scelte e in particolare a mio nonno Pietro che è da sempre per me fonte di inspirazione e ricchezza culturale.” Il direttivo è costituito da Domenico Marchica (segretario), Pietro Vita (prefetto), Elisabetta Marchica (tesoriere) e Davide Ricci (past president). Eletti consiglieri: Claudia lacono, Angelo Vitello e Riccardo Accurso Tagano. Sono entrati nel club: Noemi Passarello, Gianluca Vinciguerra, Viviana Ruggieri e Salvina Carlino.

Fonte Gds