Devastate le carrozzerie di tre auto: avviate le indagini

Ancora danneggiamenti di autovetture a Canicattì. Tre i veicoli devastati, negli ultimi giorni, da mani ignote in zone diverse del territorio comunale. I poliziotti del Commissariato di polizia hanno avviato le indagini e come primo passaggio investigativo hanno sentito i proprietari: due uomini e una donna, tutti canicattinesi. Fitto, anzi categorico, è il riserbo. In via 24 maggio una quarantasettenne ha trovato la sua Ford Focus con l’intera carrozzeria graffiata, sembrerebbe con un oggetto appuntito. Tutto quanto si è verificato, nel corso delle ore notturne, mentre la proprietaria, si trovava nella sua abitazione. In un’altra zona della città dell’uva Italia, in una traversa tra le vie Cipro e Malta, qualcuno ha preso di mira la Volkswagen Golf di un quarantatreenne. Con l’utilizzo di un oggetto appuntito, si è accanito sulla carrozzeria del mezzo, provocando enormi danni, con graffi e rigature di ogni tipo. Infine in via Machiavelli, ignoti si sono accaniti contro la Peugeot 2008 di un trentasettenne muratore, ma di fatto il mezzo in uso alla moglie casalinga. Dopo avere parcheggiato la macchina, l’indomani nel riprenderla l’ha ritrovata rigata. In tutti i casi, quasi sicuramente, si tratta di danneggiamenti mirati.