Ignoti ladri si sono intrufolati all’interno del centro commerciale “La Fornace” in contrada “Sant’Isidoro” lungo la statale 189 in territorio di Cammarata, e poco dopo sono riusciti a penetrare in una gioielleria. Portati via oggetti in oro, gioielli e orologi di valore. Da una prima stima si parla di oltre 80 mila euro. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Compagnia di Cammarata. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Ad agire, ieri notte, sarebbero stati almeno due malviventi. Hanno divelto la recinzione esterna e dopo aver forzato la porta d’accesso ai bagni hanno avuto facile accesso alla struttura commerciale. Poi hanno preso di mira la gioielleria sfondando le vetrine e svuotandole. Sono stati i responsabili della struttura e della gioielleria a dare l’allarme. I militari dell’Arma, accorsi tempestivamente, hanno effettuato il sopralluogo di rito.

Appare scontato che i carabinieri abbiano già passato in rassegna i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona.

