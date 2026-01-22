Ha installato un impianto di videosorveglianza senza le obbligatorie autorizzazioni. A scoprirlo, in una casa di riposo per anziani in un piccolo paese dell’hinterland Agrigentino, sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma dalla Compagnia di Cammarata.

Il titolare della struttura, un cinquantenne, è stato denunciato alla Procura di Sciacca. Gli sono state elevate sanzioni anche per alcune migliaia di euro. Nella casa di riposo è stata riscontrata, appunto, l’installazione del sistema di videosorveglianza senza autorizzazioni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp