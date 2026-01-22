Due rapine sono state messe a segno martedì sera in corso Umberto a Canicattì. Prese di mira due tabaccherie. Ad agire, quasi certamente, sempre la stessa mano criminale. Due delinquenti, con il volto coperto e armati di bastoni e spranghe, hanno fatto irruzione in una tabaccheria ma il proprietario ha reagito. È stato colpito alla testa ed è finito al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo.

I delinquenti hanno comunque arraffato qualcosa dalla cassa portandosi via anche le chiavi dell’automobile del commerciante. Poco dopo, a poca distanza, i malviventi hanno aspettato sotto casa il titolare di un’altra tabaccheria, lo hanno preso a bastonate e hanno portato via i soldi che il canicattinese aveva in tasca. Polizia e carabinieri si stanno occupando delle indagini. Acquisite le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp