Ignoti ladri si sono intrufolati all’interno di un appartamento, attraverso la rottura di una porta-finestra, e dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno trovato e portato via un orologio 6.000 euro in contanti, un orologio in oro e le chiavi di un’autovettura di grossa cilindrata intestata al figlio della proprietaria. Il bottino da una prima stima è di circa 10.000 euro.

Il furto è stato messo a segno in uno stabile a poche decine di metri dalla strada statale 115, nei pressi dell’ingresso per l’abitato di Realmonte. Presa di mira l’abitazione di una sessantenne casalinga. La proprietaria non c’era e così qualcuno, in pieno giorno, ha sfruttato quell’assenza per visitare ogni stanza dell’immobile. Arraffato il bottino si sono allontanati.

A fare l’amara scoperta del furto è stata la stessa proprietaria appena tornata a casa. Subito ha avvisato il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Realmonte, i quali a seguito del sopralluogo e i rilievi di rito, hanno avviato le indagini.

