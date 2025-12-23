Aveva ultimato un massetto in cemento di ben 40 metri quadrati, verosimilmente, per realizzare un manufatto, ma senza le obbligatorie autorizzazioni. La scoperta nel corso di un’ispezione dei carabinieri della Stazione di Porto Empedocle. A finire nei guai un cinquantenne empedoclino. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per lavori in difformità o assenza di permesso e invasione di terreni e proprietà pubblica.

La piattaforma è stata posta sotto sequestro. Teatro del blitz un terreno – di proprietà del cinquantenne – a pochi passi dalla Statale 115, tra i territori di Porto Empedocle e Realmonte. Qui è stata trovata la base in cemento realizzata senza autorizzazioni e concessioni edilizie. Apposti i sigilli.

