Evade dalla struttura di Favara dove si trova sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, e a tarda sera viene ritrovato a terra privo di sensi quasi l’ingresso per l’abitato di Porto Empedocle, all’altezza di contrada Vincenzella. Quasi sicuramente mentre stava percorrendo a piedi un tratto di strada al buio, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto a terra, procurandosi dei traumi sparsi sul corpo.

E’ stato ritrovato privo di sensi. Un cinquantenne, di Agrigento, di fatto residente a Porto Empedocle ma attualmente domiciliato a Favara, è ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e capire come l’uomo si sia allontanato dalla struttura percorrendo, forse a piedi, tutti quei chilometri. Il cinquantenne, per sua fortuna, non è in pericolo di vita. E’ stato naturalmente arrestato dai militari dell’Arma della Tenenza di Favara per evasione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp